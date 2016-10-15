無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TrendlinesDay - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1102
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
nsi2000
この指標はトレンドの支持/抵抗線を描画します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月28日に公開されました。
TrendlinesDay指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1908
EMA_Prediction
2つの移動平均線を使ったセマフォ矢印指標BAT_ATRv1
ATR（Average True Range）テクニカル指標に基づいたNRTR指標
Price_Channel_Trend
ピボットレベルとその中央値の交差に基づいたトレンド指標。DinapoliTarget_Malay
この指標は、アラートを使用して、現在のチャートにDiNapoliレベルを表示します。