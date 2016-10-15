コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TrendlinesDay - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

nsi2000

この指標はトレンドの支持/抵抗線を描画します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月28日に公開されました。

TrendlinesDay指標

TrendlinesDay指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1908

