UtterFractals

Autor real:

rmm@nm.ru

El indicador puede ser de utilidad para los traders que consideren que las ondas del mercado tienen una estructura, así como para crear sistemas de trading basados solamente en la estructura del mercado (sin indicadores). La idea del indicador y el término "estructura interna del mercado" fueron presentados por primera vez por Mikhail (Ptero).



Los extremos superiores se calculan a partir de los máximos de las barras, mientras que los inferiores a partir de los mínimos. Solo se tiene en cuenta una barra a cada lado de la barra para la que se calcula el extremo. La lógica de cálculo se determina en las funciones ExistUp y ExistDn del indicador. En el proceso de cálculo de los extremos se determina la importancia de los mismos, aquellos que se consideren irrelevantes no se visualizan.









En caso de que el terminal tenga una historia muy extensa, la profundidad de observación debe limitarse mediante el parámetro QuantityOfBars para evitar una carga excesiva del terminal.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 24.02.2011.