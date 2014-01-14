CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

UtterFractals - indicador para MetaTrader 5

rmm@nm.ru | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1311
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
utterfractals.mq5 (34.15 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

rmm@nm.ru

El indicador puede ser de utilidad para los traders que consideren que las ondas del mercado tienen una estructura, así como para crear sistemas de trading basados solamente en la estructura del mercado (sin indicadores). La idea del indicador y el término "estructura interna del mercado" fueron presentados por primera vez por Mikhail (Ptero).

Los extremos superiores se calculan a partir de los máximos de las barras, mientras que los inferiores a partir de los mínimos. Solo se tiene en cuenta una barra a cada lado de la barra para la que se calcula el extremo. La lógica de cálculo se determina en las funciones ExistUp y ExistDn del indicador. En el proceso de cálculo de los extremos se determina la importancia de los mismos, aquellos que se consideren irrelevantes no se visualizan.

UtterFractals

UtterFractals

En caso de que el terminal tenga una historia muy extensa, la profundidad de observación debe limitarse mediante el parámetro QuantityOfBars para evitar una carga excesiva del terminal.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 24.02.2011.

UtterFractals

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/736

TrendlinesDay TrendlinesDay

Este indicador dibuja líneas tendenciales de soporte y resistencia.

UltraXMA UltraXMA

Este indicador se basa en el valor integral de la tendencia obtenido desde un abanico de medias móviles similares con una progresión aritmética del periodo de suavizado.

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

Variante del indicador ZigZag que visualiza los resultados de los cálculos para un periodo mayor en el gráfico actual.

iGDR_Fractal_Levels iGDR_Fractal_Levels

iGDR_Fractal_Levels muestra los valores medios de fractales durante un cierto periodo de tiempo.