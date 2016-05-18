CodeBaseKategorien
Indikatoren

TrendlinesDay - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Real Autor:

nsi2000

Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.03.2008.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1908

