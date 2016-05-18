Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TrendlinesDay - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1114
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Real Autor:
nsi2000
Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 28.03.2008.
Der TrendlinesDay indicator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1908
EMA_Prediction
Ein Signalpfeil Indikator der zwei gleitende Durchschnitte verwendet.BAT_ATRv1
Der NRTR Indikator basiert auf dem technischen Indikator Average True Range.
Price_Channel_Trend
Trendindikator basierend auf der Kreuzung von Pivotlevels und seinem Median.DinapoliTarget_Malay
Der Indikator zeigt DiNapolilevels auf dem aktuellen Chart unter Verwendung von Alerts.