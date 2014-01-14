CodeBaseSecciones
Indicadores

ZigZag_NK_MTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1389
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
zigzag_nk.mq5 (10.44 KB) ver
zigzag_nk_mtf.mq5 (9.16 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Variante del indicador ZigZag (basado en el que viene incluido en el terminal de MetaTrader 4) que visualiza los resultados de sus cálculos para un periodo mayor en el gráfico actual.

El indicador construye el ZigZag teniendo en cuenta los datos del indicador ZigZag_NK.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo del gráfico
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;

Coloque el archivo compilado del indicador ZigZag_NK.mq5 en MQL5\Indicators.

ZigZag_NK_MTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/737

