ZigZag_NK_MTF - indicador para MetaTrader 5
Variante del indicador ZigZag (basado en el que viene incluido en el terminal de MetaTrader 4) que visualiza los resultados de sus cálculos para un periodo mayor en el gráfico actual.
El indicador construye el ZigZag teniendo en cuenta los datos del indicador ZigZag_NK.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3;
Coloque el archivo compilado del indicador ZigZag_NK.mq5 en MQL5\Indicators.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/737
