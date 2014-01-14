ZigZag_NK_MTF

Variante del indicador ZigZag (basado en el que viene incluido en el terminal de MetaTrader 4) que visualiza los resultados de sus cálculos para un periodo mayor en el gráfico actual.



El indicador construye el ZigZag teniendo en cuenta los datos del indicador ZigZag_NK.

Parámetros de entrada del indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ;

Coloque el archivo compilado del indicador ZigZag_NK.mq5 en MQL5\Indicators.