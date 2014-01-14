Pon "Me gusta" y sigue las noticias
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1174
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia para realizar una transacción, la señal es generada por el indicador LinearRegSlope_V1 en la barra seleccionada en forma de un objeto gráficocon indicación mediante colores de la dirección de la tendencia o de la transacción y envía alertas o señales de audio cuando sea el momento de entrar al mercado.
Si la tendencia se mantiene en la barra seleccionada, el indicador avisa mediante un objeto gráfico en forma de triángulo con el vértice apuntando a la derecha, el color del mismo corresponde a la dirección de la tendencia. Si la tendencia cambia en la barra seleccionadas, el indicador avisa mediante una flecha, cuyo color y dirección corresponden a la dirección de la transacción correspondiente.
Todos los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:
- LinearRegSlope_V1 parámetros de entrada del indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Instrumento financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodo para los cálculos del indicador input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // método de suavizado input int SlLength=12; // Profundidad del suavizado input int SlPhase=15; // Parámetro de suavizado input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Contante de precio input uint TriggerShift=1; // Desplazamiento en barras para el disparador
- Parámetros de entrada del indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, necesarios para la visualización del indicador:
//---- indicator display settings input uint SignalBar=0; // Indice de la barra de señal, 0 es la barra actual input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nombre de las etiquetas del indicador input color UpSymol_Color=Blue; // Color del símbolo para subidas input color DnSymol_Color=HotPink; // Color del símbolo para descenso input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamaño del símbolo de la señal input uint Font_Size=10; // Tamaño de fuente del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_1=-15; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina donde colocar input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento vertical
- Parámetros del indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal necesarios para lanzar las alertas y las señales de audio:
//---- configuración de las alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Tipo de alerta input uint AlertCount=0; // Numero de alertas enviadas
En caso de utilizar varios indicadores LinearRegSlope_V1_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).
Coloque el archivo compilado del indicador LinearRegSlope_V1 indicator en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
