LinearRegSlope_V1_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia para realizar una transacción, la señal es generada por el indicador LinearRegSlope_V1 en la barra seleccionada en forma de un objeto gráficocon indicación mediante colores de la dirección de la tendencia o de la transacción y envía alertas o señales de audio cuando sea el momento de entrar al mercado.

Si la tendencia se mantiene en la barra seleccionada, el indicador avisa mediante un objeto gráfico en forma de triángulo con el vértice apuntando a la derecha, el color del mismo corresponde a la dirección de la tendencia. Si la tendencia cambia en la barra seleccionadas, el indicador avisa mediante una flecha, cuyo color y dirección corresponden a la dirección de la transacción correspondiente.

Todos los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:

LinearRegSlope_V1 parámetros de entrada del indicador:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method SlMethod= MODE_SMA ; input int SlLength= 12 ; input int SlPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input uint TriggerShift= 1 ; Parámetros de entrada del indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, necesarios para la visualización del indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Blue; input color DnSymol_Color=HotPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parámetros del indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal necesarios para lanzar las alertas y las señales de audio: input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

En caso de utilizar varios indicadores LinearRegSlope_V1_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).

Coloque el archivo compilado del indicador LinearRegSlope_V1 indicator en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

Images: