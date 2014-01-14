CodeBaseSecciones
LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia para realizar una transacción, la señal es generada por el indicador LinearRegSlope_V1 en la barra seleccionada en forma de un objeto gráficocon indicación mediante colores de la dirección de la tendencia o de la transacción y envía alertas o señales de audio cuando sea el momento de entrar al mercado.

Si la tendencia se mantiene en la barra seleccionada, el indicador avisa mediante un objeto gráfico en forma de triángulo con el vértice apuntando a la derecha, el color del mismo corresponde a la dirección de la tendencia. Si la tendencia cambia en la barra seleccionadas, el indicador avisa mediante una flecha, cuyo color y dirección corresponden a la dirección de la transacción correspondiente.

Todos los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:

  1. LinearRegSlope_V1 parámetros de entrada del indicador:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parámetros de entrada del indicador           |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                  // Instrumento financiero
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodo para los cálculos del indicador

input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA;   // método de suavizado
input int SlLength=12;                   // Profundidad del suavizado
input int SlPhase=15;                    // Parámetro de suavizado
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;    // Contante de precio
input uint TriggerShift=1;               // Desplazamiento en barras para el disparador
  2. Parámetros de entrada del indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, necesarios para la visualización del indicador:
    //---- indicator display settings
input uint SignalBar=0;                              // Indice de la barra de señal, 0 es la barra actual
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nombre de las etiquetas del indicador
input color UpSymol_Color=Blue;                      // Color del símbolo para subidas
input color DnSymol_Color=HotPink;                   // Color del símbolo para descenso
input color IndName_Color=DarkOrchid;                // Color del nombre del indicador
input uint Symbols_Size=60;                          // Tamaño del símbolo de la señal
input uint Font_Size=10;                             // Tamaño de fuente del nombre del indicador
input int X_1=5;                                     // Desplazamiento horizontal del nombre
input int Y_1=-15;                                   // Desplazamiento vertical del nombre
input bool ShowIndName=true;                         // Mostrar el nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;   // Esquina donde colocar
input uint X_=0;                                     // Desplazamiento horizontal
input uint Y_=20;                                    // Desplazamiento vertical
  3. Parámetros del indicador LinearRegSlope_V1_HTF_Signal necesarios para lanzar las alertas y las señales de audio:
    //---- configuración de las alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Tipo de alerta
input uint AlertCount=0;                     // Numero de alertas enviadas

En caso de utilizar varios indicadores LinearRegSlope_V1_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).

Coloque el archivo compilado del indicador LinearRegSlope_V1 indicator en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

Images:

Fig.1. LinearRegSlope_V1_HTF_Signal. Señal de entrada al mercado

Fig.2. LinearRegSlope_V1_HTF_Signal. Señal de continuación de la tendencia

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/744

