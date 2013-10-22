Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrendlinesDay - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3920
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
nsi2000
Индикатор строит трендовые линии поддержки и сопротивления.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 28.03.2008.
Индикатор TrendlinesDay
EMA_Prediction
Семафорный стрелочный индикатор с использованием двух скользящих средних.ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000
Индикатор MDAC по с раскраской баров по Элдеру.
DinapoliTarget_Malay
Индикатор, отображающий уровни ДиНаполи на текущем графике с использованием алертов.Fast2
Индикатор анализирует последние три бара на основе квадратичной функции и отображается как гистограмма с двумя разнопериодными сигнальными линиями.