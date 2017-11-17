CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TRIX ARROWS - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
4589
Avaliação:
(30)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Média Exponencial Tripla Triple Exponential Average (TRIX), acrescentado com uma linha de sinal e setas após o cruzamento entre a linha de sinal e a principal.

O princípio para detectar o cruzamento entre a linha principal e a de sinal:

  • Se na barra anterior a linha de sinal estava abaixo da principal e, na barra atual, a linha de sinal está acima da principal, é um sinal "UP".
  • Se na barra anterior a linha de sinal estava acima da principal e, na barra atual, a linha de sinal está abaixo da principal, é um sinal "DOWN".

TRIX ARROWS

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19056

Carbophos Carbophos

Expert Advisor que posiciona uma grade de ordens pendentes Sell Limit e Buy Limit.

Burg Extrapolator Burg Extrapolator

O Expert Advisor usa o método de Burg para previsão linear.

EA Trix EA Trix

Expert baseado no indicador "TRIX ARROWS".

Pending orders by time Pending orders by time

O Expert Advisor coloca ordens pendentes o Stop Buy e o Sell Stop no horário especificado.