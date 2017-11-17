Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
TRIX ARROWS - indicador para MetaTrader 5
- 4589
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador Média Exponencial Tripla Triple Exponential Average (TRIX), acrescentado com uma linha de sinal e setas após o cruzamento entre a linha de sinal e a principal.
O princípio para detectar o cruzamento entre a linha principal e a de sinal:
- Se na barra anterior a linha de sinal estava abaixo da principal e, na barra atual, a linha de sinal está acima da principal, é um sinal "UP".
- Se na barra anterior a linha de sinal estava acima da principal e, na barra atual, a linha de sinal está abaixo da principal, é um sinal "DOWN".
Carbophos
Expert Advisor que posiciona uma grade de ordens pendentes Sell Limit e Buy Limit.Burg Extrapolator
O Expert Advisor usa o método de Burg para previsão linear.
EA Trix
Expert baseado no indicador "TRIX ARROWS".Pending orders by time
O Expert Advisor coloca ordens pendentes o Stop Buy e o Sell Stop no horário especificado.