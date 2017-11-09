Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TRIX ARROWS - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1616
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator Triple Exponential Average (TRIX) + einer Signallinie + Pfeile an den Kreuzungspunkten von Signal und Hauptlinie.
das Prinzip, um das Kreuzen der Haupt und der Signallinie zu ermitteln:
- Wenn auf der vorherigen Bar die Signallinie unter der Hauptlinie war, und auf dem aktuellen Takt die Signallinie über der Hauptlinie liegt, ist eine "UP"-Signal.
- Wenn auf der vorherigen Bar die Signallinie über der Hauptlinie war, und auf dem aktuellen Takt die Signallinie unter der Hauptlinie liegt, ist eine "DOWN"-Signal.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19056
Carbophos
Der Expert Advisor erstellt ein Raster aus schwebenden (pending) Sell-Limit und Buy-Limit Aufträgen.Burg Extrapolator
Der Expert Advisor verwendet Burgs Methode für eine lineare Vorhersage.
EA Trix
Dieser Expert Adviser basiert auf dem TRIX ARROWS Indikator.Pending orders by time
Der Expert Advisor platziert schwebende (pending) Buy-Stop und Sell-Stop Aufträge zu angegebenen Zeitpunkten.