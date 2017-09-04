TRIX ARROWS

Индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) Triple Exponential Average (TRIX), в котором добавлена сигнальная линия и вывод стрелок при пересечении сигнальной линии и основной.

Принцип определения пересечения основной линии и сигнальной: