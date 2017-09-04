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TRIX ARROWS - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) Triple Exponential Average (TRIX), в котором добавлена сигнальная линия и вывод стрелок при пересечении сигнальной линии и основной.
Принцип определения пересечения основной линии и сигнальной:
- Если на ПРЕДЫДУЩЕМ баре сигнальная линия была ниже основной, а на ТЕКУЩЕМ баре сигнальная линии стала выше основной - это сигнал "UP";
- Если на ПРЕДЫДУЩЕМ баре сигнальная линия была выше основной, а на ТЕКУЩЕМ баре сигнальная линии стала ниже основной - это сигнал "DOWN".
Carbophos
Советник выставляет сетку отложенных ордеров Sell Limit и Buy Limit.Burg Extrapolator
Советник использует метод линейного предсказания Бёрга (Burg).
EA Trix
Эксперт по индикатору "TRIX ARROWS".Pending orders by time
Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.