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Индикаторы

TRIX ARROWS - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
4765
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) Triple Exponential Average (TRIX), в котором добавлена сигнальная линия и вывод стрелок при пересечении сигнальной линии и основной.

Принцип определения пересечения основной линии и сигнальной:

  • Если на ПРЕДЫДУЩЕМ баре сигнальная линия была ниже основной, а на ТЕКУЩЕМ баре сигнальная линии стала выше основной - это сигнал "UP";
  • Если на ПРЕДЫДУЩЕМ баре сигнальная линия была выше основной, а на ТЕКУЩЕМ баре сигнальная линии стала ниже основной - это сигнал "DOWN".

TRIX ARROWS

Carbophos Carbophos

Советник выставляет сетку отложенных ордеров Sell Limit и Buy Limit.

Burg Extrapolator Burg Extrapolator

Советник использует метод линейного предсказания Бёрга (Burg).

EA Trix EA Trix

Эксперт по индикатору "TRIX ARROWS".

Pending orders by time Pending orders by time

Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.