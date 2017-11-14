コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

TRIX ARROWS - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
2047
評価:
(30)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Triple Exponential Average (TRIX)に、シグナルライン、及びシグナルとメインラインの交差点での矢印がついたものです。

メインラインとシグナルラインの交差を特定する原理：

  • 前のバーのシグナルラインがメインラインの下にあり、現在のバーのシグナルラインがメインラインの上にある場合、 これは"UP"シグナルです。
  • 前のバーのシグナルラインがメインラインの上にあり、現在のバーのシグナルラインがメインラインの下にある場合、 これは"DOWN"シグナルです。

TRIX ARROWS

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19056

Carbophos Carbophos

このエキスパートアドバイザーは、未決の売り指値注文と買い指値注文をグリッドに設定します。

Burg Extrapolator Burg Extrapolator

このエキスパートアドバイザーは線形予測にバーグ法を使用します。

EA Trix EA Trix

TRIX ARROWS指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。

Pending orders by time Pending orders by time

このエキスパートアドバイザーは指定された時に未決買い逆指値注文と売り逆指値注文を設定します。