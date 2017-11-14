無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TRIX ARROWS - MetaTrader 5のためのインディケータ
Triple Exponential Average (TRIX)に、シグナルライン、及びシグナルとメインラインの交差点での矢印がついたものです。
メインラインとシグナルラインの交差を特定する原理：
- 前のバーのシグナルラインがメインラインの下にあり、現在のバーのシグナルラインがメインラインの上にある場合、 これは"UP"シグナルです。
- 前のバーのシグナルラインがメインラインの上にあり、現在のバーのシグナルラインがメインラインの下にある場合、 これは"DOWN"シグナルです。
