EMA_Prediction - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Codersguru

Indicador de semáforo con flechas, utilizando dos medias móviles.

Las señales ocurren en el punto de cruce de las dos MAs. Un filtro adicional para la señal es la dirección de la vela. Por ejemplo, si la MA rápida cruza a la lenta hacia arriba, y la vela actual es alcista, tenemos una señal de compra. Cuando la MA rápida cruza a la lenta hacia abajo y la vela es bajista, hay una señal de venta.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 26.02.2008.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1905

iGDR_Fractal_Levels iGDR_Fractal_Levels

iGDR_Fractal_Levels muestra los valores medios de fractales durante un cierto periodo de tiempo.

ZigZag_NK_MTF ZigZag_NK_MTF

Variante del indicador ZigZag que visualiza los resultados de los cálculos para un periodo mayor en el gráfico actual.

Waddah Attar Fibo Waddah Attar Fibo

Este indicador visualiza posibles líneas de soporte y resistencia como puntos de colores utlizando niveles de Fibonacci.

Indicador ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 Indicador ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000

Indicador MDAC con colores de barras según Elder.