EMA_Prediction - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1540
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Codersguru
Indicador de semáforo con flechas, utilizando dos medias móviles.
Las señales ocurren en el punto de cruce de las dos MAs. Un filtro adicional para la señal es la dirección de la vela. Por ejemplo, si la MA rápida cruza a la lenta hacia arriba, y la vela actual es alcista, tenemos una señal de compra. Cuando la MA rápida cruza a la lenta hacia abajo y la vela es bajista, hay una señal de venta.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 26.02.2008.
Indicador EMA_Prediction
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1905
