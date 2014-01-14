Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Indicador ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1336
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
YURAZ
Indicador MDAC con colores de barras según Elder.
- Barras verdes - tendencia ascendente;
- Barras azules que siguen a barras verdes o rojas - cambio de tendencia;
- Barras rojas - tendencia descendente.
El indicador uliliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe en profundidad en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 10.02.2008.
Indicador ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1901
Este indicador visualiza posibles líneas de soporte y resistencia como puntos de colores utlizando niveles de Fibonacci.EMA_Prediction
Indicador de semáforo con flechas, utilizando dos medias móviles.
Indicador similar al de Ichimoku Kinko Hyo según sus principios de creación y uso.HL Cross Signal for WPR
HLCrossSig para WPR puede considerarse un indicador de tendencia, ya que su intención es "capturar" tendencias. Sin embargo, es un indicador bastante complejo e informativo que permite excluir toda influencia psicológica y emocional del trading.