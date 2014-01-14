CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1336
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
zz_yz_mdac_elder_1-1000.mq5 (8.33 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

YURAZ

Indicador MDAC con colores de barras según Elder.

  • Barras verdes - tendencia ascendente;
  • Barras azules que siguen a barras verdes o rojas - cambio de tendencia;
  • Barras rojas - tendencia descendente.

El indicador uliliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe en profundidad en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 10.02.2008.

Indicador ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000

Indicador ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1901

Waddah Attar Fibo Waddah Attar Fibo

Este indicador visualiza posibles líneas de soporte y resistencia como puntos de colores utlizando niveles de Fibonacci.

EMA_Prediction EMA_Prediction

Indicador de semáforo con flechas, utilizando dos medias móviles.

3XMA_Iсhimoku 3XMA_Iсhimoku

Indicador similar al de Ichimoku Kinko Hyo según sus principios de creación y uso.

HL Cross Signal for WPR HL Cross Signal for WPR

HLCrossSig para WPR puede considerarse un indicador de tendencia, ya que su intención es "capturar" tendencias. Sin embargo, es un indicador bastante complejo e informativo que permite excluir toda influencia psicológica y emocional del trading.