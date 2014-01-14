Autor real:

GreenDog

iGDR_Fractal_Levels muestra los valores medios de fractales durante un cierto periodo de tiempo. El indicador visualiza solo tres niveles en el gráfico, con diferente colores cada uno. Los mismos niveles se dibujan a la derecha de las etiquetas de texto, teniendo en cuenta la variante utilizada para el cálculo de las medias.

El indicador trabaja de la manera siguiente. Se selecciona todo el intervalo temporal del gráfico desde el inicio hasta el final, pero solo se utilizan a la vez un número limitado de barras, especificado en los parámetros del indicador. En este intervalo se buscan los fractales. Después se calculan tres niveles de precio con el mayor número de fractales y se determina el precio de cada fractal. Luego se calcula el precio medio a partir de los precios hallados. Este precio medio se visualiza en el indicador, mientras un abanico de precios proveniente de otros fractales aumenta el tamaño de la línea, ya que este dicho abanico fortalece el nivel.



Solo se forman tres niveles de precios a partir de todos los fractales determinados por el indicador. Cada uno de ellos tiene su propio color dependiendo del número de fractales incluido en la formación del nivel. El nivel más fuerte es rojo, el intermedio amarillo, mientras que el más debil es verde, aunque también debe ser tomado en cuenta para el trading.

Uso en el trading:



Como cualquier otro nivel en Forex, esos niveles no tienen diferencias específicas, pero siempre se debe tener en cuenta que las transacciones con aplicación de fractales se abren solo en la dirección de ruptura de dichos fractales. Lo mismo ocurre con los niveles. Debemos entrar al mercado en la dirección de ruptura del nivel, ya que esta es la señal de entrada más fuerte, mientras que los niveles siguientes pueden utilizarse como niveles de stop y take profit.



