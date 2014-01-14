Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
EMA_Prediction - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1993
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Codersguru
Um indicador semáforo de seta que utiliza duas médias móveis.
Os sinais ocorrem no ponto de cruzamento das duas MAs. Um filtro adicional para a geração do sinal é a direção da vela. Por exemplo, se a MA rápida cruza a MA lenta para cima, e a vela da barra atual é de alta, é um sinal de compra. Quando a MA rápida cruza a MA lenta para baixo, e a vela da barra atual é de baixa, é um sinal de venda.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.02.2008.
O indicador EMA_Prediction
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1905
Controle gráfico para seleção de cores.TrendlinesDay
O indicador desenha linhas de tendência de suporte e de resistência.
Essa classe contém funções para trabalhar com cores. Tem conversão de cores e outras funções úteis.ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000
O indicador MDAC com barras coloridas de acordo com Elder.