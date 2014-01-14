CodeBaseSeções
EMA_Prediction - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1993
(22)
Codersguru

Um indicador semáforo de seta que utiliza duas médias móveis.

Os sinais ocorrem no ponto de cruzamento das duas MAs. Um filtro adicional para a geração do sinal é a direção da vela. Por exemplo, se a MA rápida cruza a MA lenta para cima, e a vela da barra atual é de alta, é um sinal de compra. Quando a MA rápida cruza a MA lenta para baixo, e a vela da barra atual é de baixa, é um sinal de venda.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.02.2008.

O indicador EMA_Prediction

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1905

