Индикаторы

EMA_Prediction - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2772
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Codersguru

Семафорный стрелочный индикатор с использованием двух скользящих средних.

Сигналы возникают при пересечениях средних. Дополнительным фильтром для формирования сигналов служит направление свечи. К примеру, если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, и свеча на текущем баре бычья, то возникает сигнал на покупку. При пересечениях быстрой средней медленной сверху вниз и медвежьей свече возникает сигнал на продажу.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.02.2008.

