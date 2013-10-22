Реальный автор:

Codersguru

Семафорный стрелочный индикатор с использованием двух скользящих средних.



Сигналы возникают при пересечениях средних. Дополнительным фильтром для формирования сигналов служит направление свечи. К примеру, если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, и свеча на текущем баре бычья, то возникает сигнал на покупку. При пересечениях быстрой средней медленной сверху вниз и медвежьей свече возникает сигнал на продажу.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.02.2008.





Индикатор EMA_Prediction