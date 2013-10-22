Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
EMA_Prediction - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2772
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Codersguru
Семафорный стрелочный индикатор с использованием двух скользящих средних.
Сигналы возникают при пересечениях средних. Дополнительным фильтром для формирования сигналов служит направление свечи. К примеру, если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, и свеча на текущем баре бычья, то возникает сигнал на покупку. При пересечениях быстрой средней медленной сверху вниз и медвежьей свече возникает сигнал на продажу.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.02.2008.
Индикатор EMA_Prediction
Индикатор MDAC по с раскраской баров по Элдеру.Price_Channel_Trend
Трендовый индикатор, использующий пересечение Pivot-уровня ценового канала с его медианой. Выполнен в виде цветного облака.
Индикатор строит трендовые линии поддержки и сопротивления.DinapoliTarget_Malay
Индикатор, отображающий уровни ДиНаполи на текущем графике с использованием алертов.