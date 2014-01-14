CodeBaseSecciones
Indicadores

Waddah Attar Fibo - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1250
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Waddah Attar

Este indicador visualiza posibles líneas de soporte y resistencia como puntos de colores utlizando niveles de Fibonacci.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 22.12.2008.

WaddahAttarFibo

