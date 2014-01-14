Mira cómo descargar robots gratis
Waddah Attar Fibo - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1250
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Waddah Attar
Este indicador visualiza posibles líneas de soporte y resistencia como puntos de colores utlizando niveles de Fibonacci.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com 22.12.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/731
