EMA_Prediction - Indikator für den MetaTrader 5
- 887
Real Autor:
Codersguru
Ein Signalpfeil Indikator der zwei gleitende Durchschnitte verwendet.
Die Signale erscheinen am Kreuzungspunkt von zwei MAs. Ein zusätzlicher Filter für die Signalgenerierung ist die Richtung der Kerze. Wenn zum Beispiel der schnelle MA den langsamen MA von unten nach oben kreuzt und die Kerze des aktuellen Balkens bullish ist, ist es ein Kaufsignal. Wenn der schnelle MA den langsamen nach unten kreuzt und die Kerze bearish ist, dann ist dies ein Signal zum Verkauf.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.02.2008.
Der EMA_Prediction Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1905
