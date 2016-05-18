CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

EMA_Prediction - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
887
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Real Autor:

Codersguru

Ein Signalpfeil Indikator der zwei gleitende Durchschnitte verwendet.

Die Signale erscheinen am Kreuzungspunkt von zwei MAs. Ein zusätzlicher Filter für die Signalgenerierung ist die Richtung der Kerze. Wenn zum Beispiel der schnelle MA den langsamen MA von unten nach oben kreuzt und die Kerze des aktuellen Balkens bullish ist, ist es ein Kaufsignal. Wenn der schnelle MA den langsamen nach unten kreuzt und die Kerze bearish ist, dann ist dies ein Signal zum Verkauf.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.02.2008.

Der EMA_Prediction Indikator

Der EMA_Prediction Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1905

BAT_ATRv1 BAT_ATRv1

Der NRTR Indikator basiert auf dem technischen Indikator Average True Range.

i-SKB-F i-SKB-F

Barishpolts' wandernde Channels auf Fraktale.

TrendlinesDay TrendlinesDay

Der Indikator zeichnet Unterstützungs- und Widerstandslinien.

Price_Channel_Trend Price_Channel_Trend

Trendindikator basierend auf der Kreuzung von Pivotlevels und seinem Median.