記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EMA_Prediction - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
実際の著者：
Codersguru
2つの移動平均線を使ったセマフォ矢印指標
シグナルは2本のMAが交差したときに発生します。シグナル生成のための追加的なフィルタは、ローソク足の方向です。例えば、高速MAが上向きに低速MAを横切り、現在のバーのローソク足が強気である場合、それは買いシグナルです。例えば、高速MAが下向きに低速MAを横切り、現在のバーのローソク足が弱気である場合、それは売りシグナルです。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月26日に公開されました。
EMA_Prediction指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1905
