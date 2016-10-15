コードベースセクション
インディケータ

EMA_Prediction - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Codersguru

2つの移動平均線を使ったセマフォ矢印指標

シグナルは2本のMAが交差したときに発生します。シグナル生成のための追加的なフィルタは、ローソク足の方向です。例えば、高速MAが上向きに低速MAを横切り、現在のバーのローソク足が強気である場合、それは買いシグナルです。例えば、高速MAが下向きに低速MAを横切り、現在のバーのローソク足が弱気である場合、それは売りシグナルです。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月26日に公開されました。

EMA_Prediction指標

EMA_Prediction指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1905

