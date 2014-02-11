代码库部分
指标

EMA_Prediction - MetaTrader 5脚本

1638
(22)
使用两条均线的箭头信号指标。

当两条均线穿越时信号产生。信号的另一个过滤器是蜡烛图的方向。例如，如果快速MA向上穿越慢速MA，当前柱形为多头，这是一个买入信号。当快速MA向下穿越慢速MA时，且柱形为空头，这是一个卖出信号。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年2月26日在mql4.com的代码基地中发布。

EMA_Prediction指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1905

