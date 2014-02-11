原作者：

Codersguru

使用两条均线的箭头信号指标。



当两条均线穿越时信号产生。信号的另一个过滤器是蜡烛图的方向。例如，如果快速MA向上穿越慢速MA，当前柱形为多头，这是一个买入信号。当快速MA向下穿越慢速MA时，且柱形为空头，这是一个卖出信号。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年2月26日在mql4.com的代码基地中发布。





EMA_Prediction指标