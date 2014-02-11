请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
原作者：
Codersguru
使用两条均线的箭头信号指标。
当两条均线穿越时信号产生。信号的另一个过滤器是蜡烛图的方向。例如，如果快速MA向上穿越慢速MA，当前柱形为多头，这是一个买入信号。当快速MA向下穿越慢速MA时，且柱形为空头，这是一个卖出信号。
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年2月26日在mql4.com的代码基地中发布。
EMA_Prediction指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1905
ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000
结合Elder彩色柱形的MDAC指标。WidnersOscilator
基于两条曲线的归一化振荡器，类似Aroon指标。
TrendlinesDay
该指标绘制趋势的支撑和阻力线。Price_Channel_Trend
趋势指标，基于中轴水平和其中位数的穿越。