ZigZag_INT

Autor real:

Integer

El ZigZag estándard se comporta como el ZigZag del conjunto de indicadores personalizados del terminal (aunque su funcionamiento es más rápido), tiene algunas diferencias menores. Esta versión de inidcador no contiene bufferes adicionales innecesarios. Su eliminación ha permitido optimizar el código.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en http://dmffx.com.