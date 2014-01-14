Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZigZag_INT - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1749
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Integer
El ZigZag estándard se comporta como el ZigZag del conjunto de indicadores personalizados del terminal (aunque su funcionamiento es más rápido), tiene algunas diferencias menores. Esta versión de inidcador no contiene bufferes adicionales innecesarios. Su eliminación ha permitido optimizar el código.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en http://dmffx.com.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/718
