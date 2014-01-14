CodeBaseSecciones
Indicadores

ZigZag_INT - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1749
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
zigzag_int.mq5 (7.46 KB) ver
Autor real:

Integer

El ZigZag estándard se comporta como el ZigZag del conjunto de indicadores personalizados del terminal (aunque su funcionamiento es más rápido), tiene algunas diferencias menores. Esta versión de inidcador no contiene bufferes adicionales innecesarios. Su eliminación ha permitido optimizar el código.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en http://dmffx.com.

ZigZag_INT

i-PassLevCCI_v.1.3 i-PassLevCCI_v.1.3

Un indicador de señal de semáforo utilizando el oscilador Commodity Channel Index.

DinapoliTargets_MTF DinapoliTargets_MTF

Rejilla formada por niveles de DiNapoli, construida usando un periodo superior. Se tienen en cuenta los datos del indicador DiNapoliTargets en el proceso de generación de la rejilla.

RSI_AC_Stochastic_Signal RSI_AC_Stochastic_Signal

Este indicador muestra la dirección de la tendencia (RSI) y da señales de trading (Stochastic + Accelerator).

AsymmetricStochNR AsymmetricStochNR

Versión mejorada del Oscilador Estocástico.