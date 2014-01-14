Participe de nossa página de fãs
i-PassLevCCI_v.1.3 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
KimIV
Indicador semáforo baseado no oscilador Commodity Chanel Index.
O sinais para se abrir uma posição são mostrados no gráfico como setas coloridas. Os sinas de fechamento de posições são mostrados em diamantes azul ou por setas opostas.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 10.02.2008.
Figura 1. Indicador i-PassLevCCI_v.1.3
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1898
