Indikatoren

i-PassLevCCI_v.1.3 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
761
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Real Autor:

KimIV

Eine Datenstruktur mit einem Signalindikator gezeichnet auf Basis des Commodity Chanel Index Oszillator.

Signale für den Einstieg in eine Position werden im Chart als korrespondierend eingefärbte Pfeile angezeigt. Signale für den Austtieg aus einer Position werden als Blaue Karos oder entgegengerichtete Pfeile angezeigt.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 12.02.2008.

Abbildung 1. Der i-PassLevCCI_v.1.3 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1898

