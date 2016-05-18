und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-PassLevCCI_v.1.3 - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
KimIV
Eine Datenstruktur mit einem Signalindikator gezeichnet auf Basis des Commodity Chanel Index Oszillator.
Signale für den Einstieg in eine Position werden im Chart als korrespondierend eingefärbte Pfeile angezeigt. Signale für den Austtieg aus einer Position werden als Blaue Karos oder entgegengerichtete Pfeile angezeigt.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 12.02.2008.
Abbildung 1. Der i-PassLevCCI_v.1.3 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1898
