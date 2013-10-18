CodeBaseРазделы
Индикаторы

i-PassLevCCI_v.1.3 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

KimIV

Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора Commodity Chanel Index.

Сигналы для входа в позицию обозначаются на графике соответствующими цветными стрелками. Сигналы для выхода из позиции обозначаются синими ромбами или противоположными стрелками.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.02.2008.

Рис.1. Индикатор i-PassLevCCI_v.1.3

