Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-PassLevCCI_v.1.3 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3083
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
KimIV
Семафорный сигнальный индикатор с использованием осциллятора Commodity Chanel Index.
Сигналы для входа в позицию обозначаются на графике соответствующими цветными стрелками. Сигналы для выхода из позиции обозначаются синими ромбами или противоположными стрелками.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 10.02.2008.
Рис.1. Индикатор i-PassLevCCI_v.1.3
HVR
Индикатор силы тренда.Commentator
Индикатор Commentator анализирует группу технических индикаторов и выводит на экран информацию о текущем состоянии рынка и рекомендации по торговле.
i4_pivot_v1
Индикатор выводит уровни поддержки и сопротивления, рассчитанные по дневным ценам.BAT_ATRv1
NRTR индикатор с использованием технического индикатора Average True Range.