コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-PassLevCCI_v.1.3 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
913
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

KimIV

コモディティチャンネル指数オシレータを使ったセマフォシグナル指標。

ポジション参入シグナルはチャートで対応する色の矢印として表示されます。ポジションからエグジットするシグナルは青のダイヤモンドまたは反対の矢印として示されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月10日に公開されました。

図1　i-PassLevCCI_v.1.3指標

図1　i-PassLevCCI_v.1.3指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1898

ColorDM_361 ColorDM_361

着色された文字の形でのデジタルモメンタム

CExpertに基づいた売買のみのEA CExpertに基づいた売買のみのEA

CExpertサブクラスは売買注文のみを出すことを可能にし、MACDの例を持ってその使用法を示します。

HVR HVR

トレンド力の指標

ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000 ZZ_YZ_MDAC_ELDER 1-1000

エルダーに応じたバーの色付けを持ったMDAC指標