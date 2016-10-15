無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-PassLevCCI_v.1.3 - MetaTrader 5のためのインディケータ
913

実際の著者：
KimIV
コモディティチャンネル指数オシレータを使ったセマフォシグナル指標。
ポジション参入シグナルはチャートで対応する色の矢印として表示されます。ポジションからエグジットするシグナルは青のダイヤモンドまたは反対の矢印として示されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月10日に公開されました。
図1 i-PassLevCCI_v.1.3指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1898
