i-PassLevCCI_v.1.3
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购
实际作者:
KimIV
一款信号机指标，使用 CCI (商品通道指数) 振荡器。
入场位置信号在图表显示为相应的彩色箭头。出场位置信号在图表显示为蓝色菱形或反向箭头。
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 10.02.2008。
图例 1. i-PassLevCCI_v.1.3 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1898
ColorDM_361
一款彩色字符形式的数字动量指标。评论员
评论员指标分析一组技术指标, 并显示有关市场的当前状态信息，以及交易建议。
HVR
一款趋势强度指标。i4_pivot_v1
本指标显示依日线价格计算的支撑与阻力位。