i-PassLevCCI_v.1.3 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
实际作者:

KimIV

一款信号机指标，使用 CCI (商品通道指数) 振荡器。

入场位置信号在图表显示为相应的彩色箭头。出场位置信号在图表显示为蓝色菱形或反向箭头。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 10.02.2008。

图例 1. i-PassLevCCI_v.1.3 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1898

