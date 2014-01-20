实际作者:

KimIV

一款信号机指标，使用 CCI (商品通道指数) 振荡器。



入场位置信号在图表显示为相应的彩色箭头。出场位置信号在图表显示为蓝色菱形或反向箭头。



此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 10.02.2008。





图例 1. i-PassLevCCI_v.1.3 指标