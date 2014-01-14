RSI_AC_Stochastic_Signal

Este indicador ofrece señales de tendencia determinadas mediante RSI en forma de trapecios de colores (el color depende de la dirección de la tendencia) y ofrece señales integrales de entrada al mercado en forma de barras de colores determinadas mediante el Oscilador Estocástico y el Acelerador de Bill Williams.

Los parámetros de entrada del indicador incluyen los parámetros de RSI y el Oscilador Estocástico: