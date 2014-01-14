CodeBaseSecciones
RSI_AC_Stochastic_Signal - indicador para MetaTrader 5

Este indicador ofrece señales de tendencia determinadas mediante RSI en forma de trapecios de colores (el color depende de la dirección de la tendencia) y ofrece señales integrales de entrada al mercado en forma de barras de colores determinadas mediante el Oscilador Estocástico y el Acelerador de Bill Williams.

Los parámetros de entrada del indicador incluyen los parámetros de RSI y el Oscilador Estocástico:

//+---------------------------------------+
//|  Parámetros de entrada del indicador  |
//+---------------------------------------+
input int RSI_Period=9;                       // Periodo de RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE;  // Método de cálculo de precios de RSI
input int STO_Period=5;                       // Periodo del Estocástico
input int STOD_Period=5;                      // Periodo de la línea de señal del Estocástico
input int STO_Slowing=3;                      // Periodo de ralentizamiento del Estocástico
input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA;     // Método de suavizado del Estocástico
input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH;   // Método de cálculo de precios del Estocástico

RSI_AC_Stochastic_Signal

ZigZag_INT ZigZag_INT

Variante del indicador ZigZag con velocidad de cálculo mejorada.

i-PassLevCCI_v.1.3 i-PassLevCCI_v.1.3

Un indicador de señal de semáforo utilizando el oscilador Commodity Channel Index.

AsymmetricStochNR AsymmetricStochNR

Versión mejorada del Oscilador Estocástico.

RBVI RBVI

La base del indicador RBVI es una característica del mercado nocturno, donde la volatilidad cae en picado debido a la disminución de la actividad en las bolsas. El indicador considera el flujo del recio y la volatilidad (mutabilidad) del mercado, lo que ayuda a obtener mejores resultados cuando el mercado está horizontal. No se recomienda utilizar el inidcador RBVI en Asesores Expertos que operan de noche.