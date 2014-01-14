Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSI_AC_Stochastic_Signal - indicador para MetaTrader 5
Este indicador ofrece señales de tendencia determinadas mediante RSI en forma de trapecios de colores (el color depende de la dirección de la tendencia) y ofrece señales integrales de entrada al mercado en forma de barras de colores determinadas mediante el Oscilador Estocástico y el Acelerador de Bill Williams.
Los parámetros de entrada del indicador incluyen los parámetros de RSI y el Oscilador Estocástico:
//+---------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+---------------------------------------+ input int RSI_Period=9; // Periodo de RSI input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Price=PRICE_CLOSE; // Método de cálculo de precios de RSI input int STO_Period=5; // Periodo del Estocástico input int STOD_Period=5; // Periodo de la línea de señal del Estocástico input int STO_Slowing=3; // Periodo de ralentizamiento del Estocástico input ENUM_MA_METHOD STO_Method=MODE_SMA; // Método de suavizado del Estocástico input ENUM_STO_PRICE STO_Price=STO_LOWHIGH; // Método de cálculo de precios del Estocástico
Variante del indicador ZigZag con velocidad de cálculo mejorada.i-PassLevCCI_v.1.3
Un indicador de señal de semáforo utilizando el oscilador Commodity Channel Index.
Versión mejorada del Oscilador Estocástico.RBVI
La base del indicador RBVI es una característica del mercado nocturno, donde la volatilidad cae en picado debido a la disminución de la actividad en las bolsas. El indicador considera el flujo del recio y la volatilidad (mutabilidad) del mercado, lo que ayuda a obtener mejores resultados cuando el mercado está horizontal. No se recomienda utilizar el inidcador RBVI en Asesores Expertos que operan de noche.