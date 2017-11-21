CodeBaseSecciones
Exp_Stopreversal - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Sistema comercial construido con las señales del indicador Stopreversal. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece una flecha de color en el indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador Stopreversal.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1 Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Zigzag2_R_channel_System Zigzag2_R_channel_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal del indicador Zigzag2_R_channel, con envío de alertas y notificaciones Push y mensajes de correo al darse la ruptura del canal construido en los picos del ZigZag.

RSIValues RSIValues

El indicador de muestra los valores de un periodo RSI definido por el usuario para cada marco temporal en forma de bloque de texto.

MASi_WaveHist MASi_WaveHist

Implementación del indicador de ciclo de mercado descrito por Raghee Horner.

ColorPsychological ColorPsychological

Indicador Psychological en forma de histograma, con envío de alertas, notificaciones push y mensajes de correo.