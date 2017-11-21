Autor real: Aleksey Terentyev

Implementación del indicador de ciclo de mercado descrito por Raghee Horner.

"Onda - indicador sencillo de ciclo de mercado: tres medias móviles exponenciales cuyo valor se calcula usando como base el número de Fibonacci 34. El indicador revela una huella visual de la tendencia de mercado o, al contrario, de su ausencia. En este plano, la Onda es mucho mejor que la línea de tendencia, los niveles de apoyo y resistencia. El asunto es que las líneas de tendencia y los niveles de apoyo y resistencia no funcionan: estas líneas se pueden observar en todos los mercados con tendencias ascendentes o descendentes o con limitación del rango de movimiento, pero en sí, no muestran este o aquel estado del ciclo de mercado."

Fragmento del libro de R. Horner "FOREX en 5 horas a la semana: cómo ganar dinero con el trading en el mercado financiero en su tiempo libre".