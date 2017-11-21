Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MASi_WaveHist - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1082
- Ranking:
-
- Publicado:
Autor real: Aleksey Terentyev
Implementación del indicador de ciclo de mercado descrito por Raghee Horner.
"Onda - indicador sencillo de ciclo de mercado: tres medias móviles exponenciales cuyo valor se calcula usando como base el número de Fibonacci 34. El indicador revela una huella visual de la tendencia de mercado o, al contrario, de su ausencia. En este plano, la Onda es mucho mejor que la línea de tendencia, los niveles de apoyo y resistencia. El asunto es que las líneas de tendencia y los niveles de apoyo y resistencia no funcionan: estas líneas se pueden observar en todos los mercados con tendencias ascendentes o descendentes o con limitación del rango de movimiento, pero en sí, no muestran este o aquel estado del ciclo de mercado."
Fragmento del libro de R. Horner "FOREX en 5 horas a la semana: cómo ganar dinero con el trading en el mercado financiero en su tiempo libre".
El principio del indicador es sencillo:
- Las barras verdes representan la tendencia ascendente, aparecen al cerrarse la barra por encima de ЕМА 34 (High);
- La ausencia de velas indica la consolidación, aparece al cerrar una barra en los límites de ЕМА 34 (High) y ЕМА 34 (Low);
- Las velas rosas representan la tendencia descendente, aparecen al cerrarse la barra por debajo de ЕМА 34 (Low);
La confirmación de la señal será la aparición de tres velas del mismo color.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 30.05.2017.
Fig. 1. Indicador MASi_WaveHist
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18957
