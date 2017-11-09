CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Exp_Stopreversal - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
938
(22)
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) ansehen
Stopreversal.mq5 (19.73 KB) ansehen
Exp_Stopreversal.mq5 (16.1 KB) ansehen
Ein Handelssystem, das auf dem Indikator Stopreversal basiert. Das Signal bildet sich mit dem Schlusskurs der Bar, wenn ein farbiger Pfeil des Indikators erscheint.

Der Expert Advisor verwendet den kompilierten Indikator Stopreversal.ex5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliotheksdatei TradeAlgorithms.mqh die Verwendung von Expert Advisors mit Brokern erlaubt, die einen Spread ungleich Null anbieten, sowie die Option, Stop Loss und Take Profit während der Positionseröffnung einzustellen, erlaubt. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Für die unten gezeigten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisor verwendet. Für die Tests wurden keine Stop Loss und Take Profit verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testing results for 2015 at EURUSD H6:

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18942

