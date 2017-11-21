Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal del indicador Zigzag2_R_channel, con envío de alertas y notificaciones Push y mensajes de correo al darse la ruptura del canal construido en los picos del ZigZag.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El color verde indica el crecimiento del activo financiero, el rosa, su decrecimiento. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y la dirección de la tendencia, y los oscuros con la situación en la que la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Al trabajar con este indicador conviene tener en cuenta que el ZigZag original, con cuyos picos se construye el canal, se redibuja.

Fig. 1. Zigzag2_R_channel