ColorPsychological - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real: Bruce Hellstrom (brucehvn)

Indicador Psychological en forma de histograma, con envío de alertas, notificaciones push y mensajes de correo.

Son posibles tres variantes de alertas, Push y mensajes de correo (Buy y Sell, respectivamente):

  • Ruptura de la zona de sobrecompra;
  • Tendencia en la zona de sobrecompra;
  • Ruptura de la línea media del indicador - comienzo de una tendencia Buy;
  • Continuación de la tendencia Buy fuera de la zona de sobrecompra;
  • Continuación de la tendencia Sell fuera de la zona de sobreventa;
  • Ruptura de la línea media del indicador - comienzo de una tendencia Sell;
  • Tendencia en la zona de sobreventa;
  • Ruptura de la zona de sobreventa;

Fig. 1. Indicador ColorPsychological

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18958

