Autor real: Bruce Hellstrom (brucehvn)

Indicador Psychological en forma de histograma, con envío de alertas, notificaciones push y mensajes de correo.

Son posibles tres variantes de alertas, Push y mensajes de correo (Buy y Sell, respectivamente):

Ruptura de la zona de sobrecompra;

Tendencia en la zona de sobrecompra;

Ruptura de la línea media del indicador - comienzo de una tendencia Buy;

Continuación de la tendencia Buy fuera de la zona de sobrecompra;

Continuación de la tendencia Sell fuera de la zona de sobreventa;

Ruptura de la línea media del indicador - comienzo de una tendencia Sell;

Tendencia en la zona de sobreventa;

Ruptura de la zona de sobreventa;

Fig. 1. Indicador ColorPsychological