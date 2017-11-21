Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorPsychological - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 1008
Ranking:
-
Publicado:
Autor real: Bruce Hellstrom (brucehvn)
Indicador Psychological en forma de histograma, con envío de alertas, notificaciones push y mensajes de correo.
Son posibles tres variantes de alertas, Push y mensajes de correo (Buy y Sell, respectivamente):
- Ruptura de la zona de sobrecompra;
- Tendencia en la zona de sobrecompra;
- Ruptura de la línea media del indicador - comienzo de una tendencia Buy;
- Continuación de la tendencia Buy fuera de la zona de sobrecompra;
- Continuación de la tendencia Sell fuera de la zona de sobreventa;
- Ruptura de la línea media del indicador - comienzo de una tendencia Sell;
- Tendencia en la zona de sobreventa;
- Ruptura de la zona de sobreventa;
Fig. 1. Indicador ColorPsychological
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18958
