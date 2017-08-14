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Exp_Stopreversal - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Stopreversal. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветной стрелки индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Stopreversal.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Zigzag2_R_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах зигзаг.RSIValues
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора RSI для каждого таймфрейма в виде текстового блока.
Торговля на основе генератора случайных чисел или в одной из последовательностей: BUY - SELL - BUY или SELL - BUY - SELL.ColorPsychological
Индикатор Psychological в виде цветной гистограммы, с подачей алертов, с отправкой Push и почтовых сообщений.