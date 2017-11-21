CodeBaseSecciones
Indicadores

Stopreversal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Stopreversal.mq5 (19.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real: Dominic

Indicador de señal de semáforo.

Fig. 1. Indicador Stopreversal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18922

