一个基于 Stopreversal 指标信号的交易系统。当柱关闭时，如果出现了彩色的指标箭头，就生成信号。
本 EA 交易需要编译好的指标文件 Stopreversal.ex5 才能工作，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件用于提供非零点差并且在建立仓位的同时就可以设置止损和获利的经济商。您可以从以下链接下载开发库的更多版本: Trade Algorithms(交易算法).
EA交易使用默认输入参数进行测试的结果显示如下，在测试中没有使用止损和获利。
图 1. 在图表上交易的实例
在 2015 年 EURUSD H6 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18942
Zigzag2_R_channel_System
本指标使用 Zigzag2_R_channel 指标通道实现了一个突破系统，并且在价格突破由之字转向顶点绘制的通道时会生成提醒，发送推送通知和电子邮件通知。RSIValues
本指标在每个时段中显示用户定义周期数的 RSI 数值，显示在一个文字方块中。
MASi_WaveHist
这是一个实现了由 Raghee Horner 描述的市场循环的指标。ColorPsychological
把 Psychological 指标实现为彩色的柱形图，还有提醒、推送通知和电子邮件功能。