Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RSIValues - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 915
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Mohit Marwaha
El indicador de muestra los valores de un periodo RSI definido por el usuario para cada marco temporal en forma de bloque de texto. Las dimensiones del bloque de texto pueden ser modificadas por el usuario. Asimismo, el indicador tiene la posibilidad de cambiar la fuente del texto utilizado y eliminar la representación de los marcos temporales no utilizados. El número máximo de indicadores representados de forma simultánea es de diez.
Fig. 1. Indicador RSIValues
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18932
Indicador Psychological con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.KoliErBands_HTF
Indicador KoliErBands con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal del indicador Zigzag2_R_channel, con envío de alertas y notificaciones Push y mensajes de correo al darse la ruptura del canal construido en los picos del ZigZag.Exp_Stopreversal
Sistema comercial construido con las señales del indicador Stopreversal.