CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RSIValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
915
Ranking:
(19)
Publicado:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ver
\MQL5\Indicators\
RSIValues.mq5 (28.24 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: Mohit Marwaha

El indicador de muestra los valores de un periodo RSI definido por el usuario para cada marco temporal en forma de bloque de texto. Las dimensiones del bloque de texto pueden ser modificadas por el usuario. Asimismo, el indicador tiene la posibilidad de cambiar la fuente del texto utilizado y eliminar la representación de los marcos temporales no utilizados. El número máximo de indicadores representados de forma simultánea es de diez.

Fig. 1. Indicador RSIValues

Fig. 1. Indicador RSIValues

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18932

Psychological_HTF Psychological_HTF

Indicador Psychological con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

KoliErBands_HTF KoliErBands_HTF

Indicador KoliErBands con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Zigzag2_R_channel_System Zigzag2_R_channel_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal del indicador Zigzag2_R_channel, con envío de alertas y notificaciones Push y mensajes de correo al darse la ruptura del canal construido en los picos del ZigZag.

Exp_Stopreversal Exp_Stopreversal

Sistema comercial construido con las señales del indicador Stopreversal.