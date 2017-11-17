Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_Stopreversal - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1070
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Stopreversal. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se aparecer a seta colorida do indicador.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador Stopreversal.ex5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, EURUSD, H6:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18942
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso do canal do indicador <Zigzag2_R_channel, com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push durante o rompimento do canal construído com base nos topos do ZigZag.RSIValues
O indicador mostra o valor do período - do indicador RSI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto.
Esta é uma implementação do indicador do ciclo de mercado descrito por Raghee Horner.ColorPsychological
Indicador Psychological sob a forma de histograma, com envio de alertas, mensagens via Push e e-mails.