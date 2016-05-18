Real Autor:

Forex-TSD.com

Indikator der die Trendstärke in Form einer kolorierten Wolke anzeigt. Ein starker Trend wird blau eingefärbt, ein schwacher Trend ist grau.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 20.02.2008.





Abbildung 1. Der Chande_Kroll_Stop_v1 Indikator