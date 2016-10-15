無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Chande_Kroll_Stop_v1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Forex-TSD.com
色付きの雲の形として表されるトレンド力の指標。強いトレンドは青、弱いトレンドは灰色で示されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月20日に公開されました。
図1 Chande_Kroll_Stop_v1指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1886
ChandeQStick
QStick指標は、価格差の単純なＮ期間移動平均です。TrendLinearReg
色ヒストグラムの形で実装された滑らかな正規化されていないオシレータ。
ChandelierStops_v1
NRTRの形で実装されたシンプルなトレンド指標。WidnersOscilator
アルーン指標に似た2つの曲線の正規化されたオシレーター