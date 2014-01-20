实际作者:

一款趋势力量指标，以彩色云状图形式绘制。强烈趋势颜色为蓝色, 弱趋势为灰色。

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 20.02.2008。





图例 1. Chande_Kroll_Stop_v1 指标