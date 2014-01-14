Autor real:

Forex-TSD.com

Indicador de força de tendência desenhado na forma de nuvens coloridas. Uma forte tendência é colorida em azul, e as fracas são em cinza.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.02.2008.





Figura 1. Indicador Chande_Kroll_Stop_v1