Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Chande_Kroll_Stop_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1948
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Forex-TSD.com
Indicador de força de tendência desenhado na forma de nuvens coloridas. Uma forte tendência é colorida em azul, e as fracas são em cinza.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.02.2008.
Figura 1. Indicador Chande_Kroll_Stop_v1
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1886
Clássico indicador Pivot Point que desenha ponto de pivot e três níveis de resistência e suporte para todos os pontos de dados.ChandelierStops_v1
Indicador de tendência implementado na forma de NRTR.
Oscilador suavizado não normalizado implementado na forma de um histograma colorido.JPTrend indicator
O indicador calcula as linhas de resistência e suporte e mostra alertas quando o preço atingido nestas linhas.