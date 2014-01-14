CodeBaseSeções
Chande_Kroll_Stop_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1948
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Forex-TSD.com

Indicador de força de tendência desenhado na forma de nuvens coloridas. Uma forte tendência é colorida em azul, e as fracas são em cinza.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.02.2008.

Figura 1. Indicador Chande_Kroll_Stop_v1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1886

Pivot Point Pivot Point

Clássico indicador Pivot Point que desenha ponto de pivot e três níveis de resistência e suporte para todos os pontos de dados.

ChandelierStops_v1 ChandelierStops_v1

Indicador de tendência implementado na forma de NRTR.

TrendLinearReg TrendLinearReg

Oscilador suavizado não normalizado implementado na forma de um histograma colorido.

JPTrend indicator JPTrend indicator

O indicador calcula as linhas de resistência e suporte e mostra alertas quando o preço atingido nestas linhas.