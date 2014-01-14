CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

StepXCCX_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1033
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
colorstepxccx.mq5 (10.46 KB) ver
stepxccx_htf_signal.mq5 (13.79 KB) ver
stepxccx_htf_signal_.mq5 (12.81 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

StepXCCX_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador ColorStepXCCX como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.

A diferencia del original, aquí utilizamos cuatro colores. In la zona de sobrecompra definida por el parámetro de entrada Up1Leve, las señles de tendencia creciente colorean los en color cal, fuera de la zona de sobrecompra el color para las señales de subida es verde. En la zona de sobreventa, definida por el parametro de entrada Dn1Level, las señales de tendencia descendente colorean el objeto en magenta, fuera de la zona de sobreventa las señales descendientes son rojas.

Parámetros de entrada del indicador:

El periodo y el nombre del instrumento financiero usado para los cálculos del indicador pueden ser modificado mediante los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (instrumento financiero) se deja en blanco, se utilizará el instrumento financiero de la gráfica actual.

Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en dos grandes grupos:

  1. La información sobre los parámetros de entrada del indicador ColorStepXCCX se puede encontrar en su descripción; 
    //+-----------------------------------------+
//|  Parámetros de entrada del indicator    |
//+-----------------------------------------+
input string Symbol_="";                     // Instrumento financiero
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;   // Periodo del indicador para cálculos
input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavizado del precio
input int DPeriod=30;                        // Periodo de la media móvil
input int DPhase=100;                        // Parámetro de suavizado
input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3;   // Desviación del metodo de suavizado
input int MPeriod=7;                         // Periodo de la desviación media
input int MPhase=15;                         // Parámetro de suavizado de la desviación
input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL;       // Precio aplicado
input int StepSizeFast=5;                    // Paso rápido
input int StepSizeSlow=30;                   // Paso lento
  2. Parámetros de entrada del indicador StepXCCX_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador: 
    //---- configuración de visualización del indicador
input string Symbols_Sirname="StepXCCX_";    // Nombre de las etiquetas del indicador
input int   Up1Level=+50;                    // Nivel de sobrecompra
input int   Dn1Level=-50;                    // Nivel de sobreventa
input color Up1Symbol_Color=Lime;            // Color del símbolo de subida máxima
input color UpSymbol_Color=Teal;             // Color del símbolo de subida
input color DnSymbol_Color=Red;              // Color del símbolo de bajada
input color Dn1Symbol_Color=Magenta;         // Color del símbolo de bajada máxima
input color IndName_Color=DarkOrchid;        // Color del nombre del indicador
input uint Symbols_Size=40;                  // Tamaño de los símbolos de señal
input uint Font_Size=12;                     // Tamaño de la fuente del nombre del indicador
input int X_3=110;                           // Desplazamiento horizontal del nombre
input int Y_3=17;                            // Desplazamiento vertical del nombre
input bool ShowIndName=true;                 // Mostrar el nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina donde colocar
input uint X_=0;                             // Desplazamiento horizontal
input uint Y_=0;                             // Desplazamiento vertical

En caso de utilizar varios indicadores StepXCCX_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).

Coloque el archivo compilado del indicador ColorStepXCCX en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

ColorStepXCCX_.mq5 es solamente una versión intermedia de un indicador final con dos colores de aviso.

StepXCCX HTF Signal


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/674

TrendLinearReg TrendLinearReg

Un oscilador suavizado no normalizado implementado en forma de histograma coloreado.

Chande_Kroll_Stop_v1 Chande_Kroll_Stop_v1

Un indicador del poder de tendencia trazado en forma de nube coloreada.

SI SI

Un oscilador no normalizado.

ToClearChart (Limpia gráfica) ToClearChart (Limpia gráfica)

Script simple para borrar todos los objetos gráficos en la gráfica de un activo financiero. Puede ser útil, en caso de que la gráfica esté llena de objetos que ya no sean necesarios.