StepXCCX_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador ColorStepXCCX como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.



A diferencia del original, aquí utilizamos cuatro colores. In la zona de sobrecompra definida por el parámetro de entrada Up1Leve, las señles de tendencia creciente colorean los en color cal, fuera de la zona de sobrecompra el color para las señales de subida es verde. En la zona de sobreventa, definida por el parametro de entrada Dn1Level, las señales de tendencia descendente colorean el objeto en magenta, fuera de la zona de sobreventa las señales descendientes son rojas.

Parámetros de entrada del indicador:

El periodo y el nombre del instrumento financiero usado para los cálculos del indicador pueden ser modificado mediante los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (instrumento financiero) se deja en blanco, se utilizará el instrumento financiero de la gráfica actual.

Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en dos grandes grupos:

La información sobre los parámetros de entrada del indicador ColorStepXCCX se puede encontrar en su descripción; input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; input int DPeriod= 30 ; input int DPhase= 100 ; input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; input int MPeriod= 7 ; input int MPhase= 15 ; input APPLIED_PRICE IPC= PRICE_TYPICAL ; input int StepSizeFast= 5 ; input int StepSizeSlow= 30 ; Parámetros de entrada del indicador StepXCCX_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador: input string Symbols_Sirname= "StepXCCX_" ; input int Up1Level=+ 50 ; input int Dn1Level=- 50 ; input color Up1Symbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Teal; input color DnSymbol_Color=Red; input color Dn1Symbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 12 ; input int X_3= 110 ; input int Y_3= 17 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

En caso de utilizar varios indicadores StepXCCX_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).

Coloque el archivo compilado del indicador ColorStepXCCX en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

ColorStepXCCX_.mq5 es solamente una versión intermedia de un indicador final con dos colores de aviso.