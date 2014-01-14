Pon "Me gusta" y sigue las noticias
StepXCCX_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1033
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
StepXCCX_HTF_Signal visualiza las direcciones de la tendencia de las últimas tres barras del indicador ColorStepXCCX como tres objetos gráficos, cuyos colores determinan la dirección de la tendencia.
A diferencia del original, aquí utilizamos cuatro colores. In la zona de sobrecompra definida por el parámetro de entrada Up1Leve, las señles de tendencia creciente colorean los en color cal, fuera de la zona de sobrecompra el color para las señales de subida es verde. En la zona de sobreventa, definida por el parametro de entrada Dn1Level, las señales de tendencia descendente colorean el objeto en magenta, fuera de la zona de sobreventa las señales descendientes son rojas.
Parámetros de entrada del indicador:
El periodo y el nombre del instrumento financiero usado para los cálculos del indicador pueden ser modificado mediante los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (instrumento financiero) se deja en blanco, se utilizará el instrumento financiero de la gráfica actual.
Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en dos grandes grupos:
- La información sobre los parámetros de entrada del indicador ColorStepXCCX se puede encontrar en su descripción;
//+-----------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicator | //+-----------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Instrumento financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodo del indicador para cálculos input Smooth_Method DSmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavizado del precio input int DPeriod=30; // Periodo de la media móvil input int DPhase=100; // Parámetro de suavizado input Smooth_Method MSmoothMethod=MODE_T3; // Desviación del metodo de suavizado input int MPeriod=7; // Periodo de la desviación media input int MPhase=15; // Parámetro de suavizado de la desviación input APPLIED_PRICE IPC=PRICE_TYPICAL; // Precio aplicado input int StepSizeFast=5; // Paso rápido input int StepSizeSlow=30; // Paso lento
- Parámetros de entrada del indicador StepXCCX_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
//---- configuración de visualización del indicador input string Symbols_Sirname="StepXCCX_"; // Nombre de las etiquetas del indicador input int Up1Level=+50; // Nivel de sobrecompra input int Dn1Level=-50; // Nivel de sobreventa input color Up1Symbol_Color=Lime; // Color del símbolo de subida máxima input color UpSymbol_Color=Teal; // Color del símbolo de subida input color DnSymbol_Color=Red; // Color del símbolo de bajada input color Dn1Symbol_Color=Magenta; // Color del símbolo de bajada máxima input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symbols_Size=40; // Tamaño de los símbolos de señal input uint Font_Size=12; // Tamaño de la fuente del nombre del indicador input int X_3=110; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_3=17; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina donde colocar input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=0; // Desplazamiento vertical
En caso de utilizar varios indicadores StepXCCX_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).
Coloque el archivo compilado del indicador ColorStepXCCX en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
ColorStepXCCX_.mq5 es solamente una versión intermedia de un indicador final con dos colores de aviso.
