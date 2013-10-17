Реальный автор:

Forex-TSD.com

Индикатор силы тренда, выполненный в виде цветного облака. Сильный тренд представлен голубым цветом, слабый - серым.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.02.2008.





Рис.1. Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1