Chande_Kroll_Stop_v1 - индикатор для MetaTrader 5
2916
Реальный автор:
Forex-TSD.com
Индикатор силы тренда, выполненный в виде цветного облака. Сильный тренд представлен голубым цветом, слабый - серым.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.02.2008.
Рис.1. Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1
