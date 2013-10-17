CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Chande_Kroll_Stop_v1 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2916
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Forex-TSD.com

Индикатор силы тренда, выполненный в виде цветного облака. Сильный тренд представлен голубым цветом, слабый - серым.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 20.02.2008.

Рис.1 Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1

Рис.1. Индикатор Chande_Kroll_Stop_v1

TrendLinearReg TrendLinearReg

Гладкий ненормированный осциллятор, выполненный в виде цветной гистограммы.

ChandeQStick ChandeQStick

Индикатор QStick представляет из себя простую n-периодную скользящую среднюю для разности цен.

WidnersOscilator WidnersOscilator

Нормированный осциллятор из двух кривых, аналогичный индикатору Aroon.

StepChoppy_v2 StepChoppy_v2

Индикатор силы тренда, который имеет восемь состояний.