ChandeQStick - indicador para MetaTrader 5
TrendLaboratory Ltd
O indicador QStick é uma média móvel simples de n-período da diferença de preço.
QStick = SMA(Period, (Close - Open))
QStick pode ser usado como uma simples substituição dos candles. Os valores positivos de QStick indicam uma prevalência de candles "brancos" no intervalo n-período, enquanto os valores negativos indicam uma prevalência de candles "negros".
O indicador pode usar diferentes algoritmos de média. Deve-se notar que os parâmetros do tipo Fase para distintos algoritmos de suavização tem significados completamente diferentes. Para JMA é uma mudança da Fase externa da variável -100 a +100. Para T3 é uma relação de suavisamento multiplicado por 100 para melhor visualização, paraVIDYA é um período oscilador CMO e para a AMA é um período de EMA lenta. Em outros algoritmos estes parâmetros em média não afetam. Para AMA, o período EMA rápido é um valor fixo e é igual a 2 por padrão. A proporção para aumentar a força da AMA também é fixada em 2.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 20.02.2008.
Fig. 1. Indicador ChandeQStick
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1885
