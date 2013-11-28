真实作者:

TrendLaboratory Ltd

本 QStick 指标是一个简单 n-周期 价格差别的移动平均。

QStick = SMA(Period, (Close - Open))

QStick 可以作为蜡烛图的简单替代。QStick 指标的正值表示在 n-周期间隔内，蜡烛图是 "阳线"，负值表示在 n-周期间隔内，蜡烛图是 "阴线"。

本指标可以使用不同的平均算法。应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平均。对于 AMA, 快速 EMA 周期有一个固定值，省缺等于 2。对于 AMA，提升率的幂也固定等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 20.02.2008.

图例. 1. ChandeQStick 指标