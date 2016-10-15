コードベースセクション
ChandeQStick - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

TrendLaboratory Ltd

QStick指標は、価格差の単純なＮ期間移動平均です。

QStick = SMA(Period, (Close - Open))

QStickはローソク足の単純な代替として使用することができます。QStickの正の値はＮ期間での「白」ローソク足、負の値は「黒」ローソク足の頻繁さを示します。

指標は異なる平均化アルゴリズムを使用することができます。Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

 

この指標は初めにMQL4で実装され2008年2月20日にコードベースで公開されました。

図1　ChandeQStick指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1885

