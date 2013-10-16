Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd

Индикатор QStick представляет из себя простую n-периодную скользящую среднюю для разности цен.

QStick = SMA(Period, (Close - Open))

QStick может использоваться как простая замена или определитель для свечей. Положительные значения QStick указывают на преобладание "белых" свечей в n-периодном интервале, отрицательные значения QStick указывают на преобладание "черных" свечей.

Индикатор может использовать различные алгоритмы усреднения. Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 20.02.2008.





Рис. 1. Индикатор ChandeQStick