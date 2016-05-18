CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ChandeQStick - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
873
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
chandeqstick.mq5 (6.47 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Real Autor:

TrendLaboratory Ltd

Der QStick Indikator ist ein einfacher gleitender Durchschnitt über n Perioden über die Preisdifferenz.

QStick = SMA(Period, (Close - Open))

Der QStick kann als einfacher Ersatz für Kerzen verwendet werden. Positive Werte des QStick zeigenen ein Vorhandensein von "weißen" Kerzen im n-Perioden-Intervall an, wohingegen negative Werte das Vorhandensein von "schwarzen" Kerzen anzeigen.

Der Indikator kann verschiedene Algorithmen verwenden. Man sollte beachten, dass Parameter von Typ Phase für verschiedene Glättungsalgorithmen komplett unterschiedliche Bedeutung haben. Für den JMA handelt es sich um eine externe Phasenvairable mit Werten von -100 bis +100. Für T3 ist es das Glättungsverhältnis multipliziert mit 100 um ihn besser darstellen zu können, für VIDYA ist eine eine CMO Oszillator Periode und für den AMA ist eine die langsame EMA Periode. In anderen Algorithmen haben diese Parameter keinen Einfluss auf die Mittelung. Für den AMA ist die schnelle EMA Periode standardmäßig ein fixer Wert gleich 2. Das Wert für die Potenz für den AMA wurde auch mit 2 fixiert.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

 

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 20.02.2008.

Abb. 1. Der ChandeQStick Indikator

Abb. 1. Der ChandeQStick Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1885

TrendLinearReg TrendLinearReg

Ein geglätteter nicht-normalisierter Oszillator der in Form eines Farbhistogramms implementiert wurde.

SI SI

Ein nicht normalisierter Oszillator.

Chande_Kroll_Stop_v1 Chande_Kroll_Stop_v1

Indikator der die Trendstärke in Form einer kolorierten Wolke anzeigt.

ChandelierStops_v1 ChandelierStops_v1

Trendindikator impliementiert in Form des NRTR.