Der QStick Indikator ist ein einfacher gleitender Durchschnitt über n Perioden über die Preisdifferenz.

QStick = SMA(Period, (Close - Open))

Der QStick kann als einfacher Ersatz für Kerzen verwendet werden. Positive Werte des QStick zeigenen ein Vorhandensein von "weißen" Kerzen im n-Perioden-Intervall an, wohingegen negative Werte das Vorhandensein von "schwarzen" Kerzen anzeigen.

Der Indikator kann verschiedene Algorithmen verwenden. Man sollte beachten, dass Parameter von Typ Phase für verschiedene Glättungsalgorithmen komplett unterschiedliche Bedeutung haben. Für den JMA handelt es sich um eine externe Phasenvairable mit Werten von -100 bis +100. Für T3 ist es das Glättungsverhältnis multipliziert mit 100 um ihn besser darstellen zu können, für VIDYA ist eine eine CMO Oszillator Periode und für den AMA ist eine die langsame EMA Periode. In anderen Algorithmen haben diese Parameter keinen Einfluss auf die Mittelung. Für den AMA ist die schnelle EMA Periode standardmäßig ein fixer Wert gleich 2. Das Wert für die Potenz für den AMA wurde auch mit 2 fixiert.

Der Indikator verwendet SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 20.02.2008.





Abb. 1. Der ChandeQStick Indikator