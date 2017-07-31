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Nevalyashka - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Vladimir Khlystov, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Открываем новую позицию, противоположную предыдущей. Из настроек только Stop Loss, Take Profit и количество минимальных лотов.
Имеет смысл оптимизировать размер Stop loss и Take Profit.
Пример на EURUSD, H1:
Symbol
Библиотека для работы с обычными и кастомными символамиTesterBenchmark
Замер чистой производительности тестеров стратегий MetaTrader 4/5.
KoliErBands
Еще один вариант полос Боллинджера с использованием в качестве средней линии среднего от максимума и минимума за период.Four_MA_Strength_HTF
Индикатор Four_MA_Strength с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.