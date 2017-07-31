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Nevalyashka - эксперт для MetaTrader 5

cmillion | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3964
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Vladimir Khlystov, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Открываем новую позицию, противоположную предыдущей. Из настроек только Stop Loss, Take Profit и количество минимальных лотов.

Имеет смысл оптимизировать размер Stop loss и Take Profit.

Пример на EURUSD, H1:

Nevalyashka, test EURUSD, H1

Symbol Symbol

Библиотека для работы с обычными и кастомными символами

TesterBenchmark TesterBenchmark

Замер чистой производительности тестеров стратегий MetaTrader 4/5.

KoliErBands KoliErBands

Еще один вариант полос Боллинджера с использованием в качестве средней линии среднего от максимума и минимума за период.

Four_MA_Strength_HTF Four_MA_Strength_HTF

Индикатор Four_MA_Strength с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.