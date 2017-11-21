CodeBaseSecciones
ATRValues - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Autor real: Mohit Marwaha

El indicador de muestra los valores de un periodo ATR definido por el usuario para cada marco temporal en forma de bloque de texto. Las dimensiones del bloque de texto pueden ser modificadas por el usuario. Asimismo, el indicador tiene la posibilidad de cambiar la fuente del texto utilizado y eliminar la representación de los marcos temporales no utilizados. El número máximo de indicadores representados de forma simultánea es de diez.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 21.12.2015.

Fig. 1. Indicador ATRValues

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18849

