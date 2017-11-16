代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Nevalyashka - MetaTrader 5EA

cmillion | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1160
等级:
(19)
已发布:
已更新:
Nevalyashka.mq5 (16.59 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者: Vladimir Khlystov, mq5 代码作者: barabashkakvn.

我们建立一个新的与之前方向相反的仓位，输入参数只包含止损，获利和最小手数。

止损和获利参数应当优化。

EURUSD, H1 上的实例:

Nevalyashka, 测试 EURUSD, H1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18841

OzFx OzFx

OzFx 系统，它使用了加速振荡指标和随机振荡指标。

Trade in Channel Trade in Channel

价格通道交易系统。

KoliErBands KoliErBands

另一个版本的布林带，使用的中线为最高价和最低价在选定时段的平均值。

ATRValues ATRValues

本指标显示一个文字方块，显示的是用户定义的为每个时段 ATR 周期数的值。