喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Nevalyashka - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1160
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
思路的作者: Vladimir Khlystov, mq5 代码作者: barabashkakvn.
我们建立一个新的与之前方向相反的仓位，输入参数只包含止损，获利和最小手数。
止损和获利参数应当优化。
EURUSD, H1 上的实例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18841
